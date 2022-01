Telekom Mobilfunk: 2.055 Standorte in sechs Wochen ausgebaut

Die Telekom hat in den vergangenen sechs Wochen bundesweit an 958 Standorten 5G-Kapazitäten aufgebaut.

Dank DSS (Dynamic Spektrum Sharing) ist an diesen Standorten immer auch LTE nutzbar. Die vierte Mobilfunkgeneration hat die Telekom darüber hinaus noch an 745 zusätzlichen Standorten ausgebaut. 352 LTE-Standorte hat das Unternehmen zudem in den vergangenen Wochen nach eigenen Angaben neu gebaut.

Die Bevölkerungsabdeckung (nicht Flächenabdeckung) bei LTE liegt damit unverändert bei 99 Prozent. Etwa 90 Prozent der Bevölkerung kann zudem theoretisch auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Diese Angaben sind wie bei anderen Providern auch eher nichtssagend.

Den aktuellen Ausbaustatus und die 5G Versorgung an einer bestimmten Adresse lässt sich bei Vertragsschluss in der Regel prüfen. Der neue 5G-Standard ist in allen Magenta Mobil Tarifen enthalten.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

