Telekom-Netz: 50 % Rabatt bei ja! mobil mit REWE App-Coupon

Im Zeitraum vom 8. August bis zum 21. August 2022 können sich Neukunden mit einem REWE App-Coupon einen Rabatt in Höhe von 50 Prozent auf die Starter-Pakete von ja! mobil sichern.

Diese kosten damit nur 4,98 Euro (statt 9,95 Euro) und können rabattiert ausschließlich in REWE Märkten erworben werden. In der offiziellen REWE App werden die verfügbaren und aktuell gültigen Coupons in der Kategorie „Vorteile & Coupons“ angezeigt. Um den Rabatt auf ein Starter-Paket von ja! mobil zu erhalten, muss der App-Coupon an der Kasse im REWE Markt vorgezeigt werden.

-->

Die jeweiligen Startguthaben der Tarife bleiben unverändert. Die Mobilfunktarife von ja! mobil werden, genauso wie Penny Mobil, von Congstar realisiert und sind somit im Netz der Telekom beheimatet. Ich selbst war länger zufrieden bei Penny Mobil, bin aber mittlerweile bei fraenk gelandet.

Crash: Handytarife werden neu aufgestellt 5. August 2022 JETZT LESEN →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich zu nutzen.

-->-->