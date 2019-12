Telekom startet 5G in Leipzig

Die Telekom hat nach dem 5G-Start vor zwei Tagen in Frankfurt nun auch die ersten 5G-Antennen in Leipzig aktiviert. Immerhin 18 5G-Antennen funken damit im Live-Betrieb. In den „nächsten Wochen“ soll die Zahl auf über 40 Antennen verdoppelt werden.

Erste Standorte funken am Goerdelerring, am Hauptbahnhof, am Bayerischen Bahnhof, an der Straße des 18. Oktober, an der Dresdner Straße und am Gasometer Nord. Dort versorgt das Unternehmen die ansässigen Unternehmen und das Gewerbe. In 2020 wird das 5G-Gebiet sukzessive erweitert.

Für 5G nutzt die Telekom derzeit 4G-Standorte. Denn die neue Technologie wird über LTE synchronisiert und ins Netz gebracht. Im jahr 2019 wurden in Leipzig über 230 Mobilfunk-Standorte neu gebaut oder erweitert. Die LTE-Abdeckung in Leipzig liegt damit bei 99,99 Prozent der Bevölkerung (nicht Fläche).

