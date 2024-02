Telekom und Joyn starten Streaming-Kooperation

Die Deutsche Telekom ermöglicht ihren Kunden ab sofort den kostenfreien Zugriff auf Joyn-Inhalte über das neue MagentaTV.

Durch die Kooperation zwischen ProSiebenSat.1 und der Deutschen Telekom erhalten Zuschauer ein integriertes Nutzungserlebnis, das die Reichweite von Joyn auf die des neuen MagentaTV erweitert.

Die kostenlosen Inhalte von Joyn, darunter Reality-Shows wie „Forsthaus Rampensau“ und Serien wie „House of the Dragon“, sind direkt über die aktuelle Telekom-Hardware (MagentaTV One, MagentaTV Stick) und in allen aktuellen MagentaTV-Tarifen verfügbar.

Die Joyn App ist bei Neukunden vorinstalliert und kann von Bestandskunden kostenlos geladen und installiert werden. Durch die Verknüpfung von Metadaten können MagentaTV-Kunden Joyn-Inhalte gezielt über die MagentaTV-Suche finden und sofort abspielen.

Insgesamt vereint MagentaTV bis zu 300 TV-Sender, über 100 HD-Kanäle und bietet Funktionen wie Timeshift, Restart und sieben Tage Replay für zusätzlichen Komfort. Ab heute startet die neue Version des Dienstes.

Zu MagentaTV →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->