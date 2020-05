TENET: Neuer Trailer veröffentlicht

Der Film „TENET“ von Christopher Nolan ist gerade der Hoffnungsträger einer ganzen Branche. Die Kinos haben nämlich die Hoffnung, dass wir ab Sommer wieder die Kinos besuchen und sie benötigen dafür einen richtigen Blockbuster.

Die meisten Sommer-Filme wurden verschoben, entweder auf den Winter oder direkt 2021. Doch TENET soll weiterhin am 17. Juli 2020 in den Kinos starten. Und ein neuer Trailer soll jetzt Lust auf den Kinostart in zwei Monaten machen.

-->

So sehr ich auf diesen Film gespannt bin, so groß sind meine Zweifel, dass das mit Juli 2020 schon eine gute Idee ist. Das ist schon in zwei Monaten, es ist Mitten im Hochsommer und falls alle Kinos wieder öffnen dürfen, dann wird es sicher sehr strenge Regeln geben und es werden weniger Kinotickets verkauft.

Warten wir mal ab, wie die Lage im Juli aussieht, aber bisher ist das der einzige große Blockbuster im Sommer 2020 (der zumindest mich interessiert). Andere Filmstudios werden da sicher auch genau hinschauen und dann abwägen, ob sie ihre Filme im August/September/Oktober nicht doch auf 2021 verschieben.

Disney+ zeigt Eiskönigin 2 ab 10. Juli Zum Start der Corona-Krise gab Disney bekannt, dass man Frozen 2 etwas früher bei Disney+ zeigen möchte. Doch wie sich später herausstellte, galt das nicht für Deutschland, wo Disney+ ohne den beliebten Film online ging. Heute hat man bekannt gegeben,…20. Mai 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->