Terra X plus Schule: ZDF-Bildungsangebot startet in der Mediathek und bei YouTube

Das ZDF hat aktuell das neue Bildungsangebot Terra X plus Schule gestartet. Das steht in der ZDFmediathek und bei YouTube zur Verfügung.

In der ZDFmediathek unter „Terra X plus Schule“ und auf dem YouTube-Kanal „Terra X plus“ erwarten die User jede Woche zwei drei- bis achtminütige Erklärvideos, zunächst zu den Fächern Erdkunde, Biologie, Chemie und Physik. Dazu heißt es in einer Pressemeldung des ZDF:

Hochwertig produzierte Bildwelten aus dem “Terra X”-Kosmos und aufwendige Animationen sollen Lust und Interesse auch an komplexen Schulinhalten wecken.

Ergänzt wird das Angebot in der ZDFmediathek durch nach Schulfächern sortierte Dokumentationen, Videos und Beiträge unter Creative-Commons-Lizenz zur rechtefreien Nutzung. Über die neuen Beiträge informiert ein regelmäßiger Newsletter, der von allen Interessierten abonniert werden kann.

Info Mit seinem Creative-Commons-Angebot stellt das ZDF bestimmte Ausschnitte aus “Terra X” und anderen Wissenschaftssendungen zur freien Nutzung zur Verfügung. Die unter CC lizensierten Clips (Lizenzform “CC BY” beziehungsweise “CC BY SA”) können ohne Rechtebeschränkungen weiterbearbeitet, gespeichert und öffentlich präsentiert werden.

