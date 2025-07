Tesla kündigt neues Model Y für Herbst an

Tesla hat heute eine neues Model Y bestätigt, das „Tesla Model Y L“, welches man daran erkennt, dass neben dem „Y“ noch ein paar Abstufungen sind. Es handelt sich hier aber nicht um die mutmaßlich günstigere Version des Elektro-SUVs.

Wir sprechen hier vielmehr über eine etwas längere Version, die auf 4,98 Meter in der Länge und 1,92 Meter in der Breite kommt. Bisher wurde das neue Model Y nur in China bestätigt, wir wissen also nicht, ob Tesla eine globale Version plant.

Das Model 3 wird zwar aus China zu uns exportiert, aber das Model Y stammt bekanntlich aus Grünheide und die schweigen aktuell noch. Doch auch in China wird man noch bis zum „goldenen Herbst“ (also ca. September) warten müssen.

Eine etwas längere Version des Tesla Model Y dürfte sicher für einige spannend sein, wird aber vermutlich auch nicht der große Verkaufsschlager, um die aktuell sinkende Nachfrage wieder anzukurbeln. Da benötigt es die günstigere Version.

