Zelda-Film: Nintendo nennt die zwei Hauptrollen

Nintendo hat heute bekannt gegeben, dass Zelda von Bo Bragason und Link von Benjamin Evan Ainsworth in der Realverfilmung von Zelda gespielt werden. Der Film hat noch keinen Titel und wird bekanntlich am 7. Mai 2027 in die Kinos kommen.

Die Dreharbeiten dürften nicht mehr 2025 stattfinden und mit einem Teaser rechne ich nicht vor Ende 2026, es wird also eine Weile dauern, bis wir uns einen Eindruck davon machen können. Ich kannte bisher beide nicht und die Auswahl der Serien und Filme ist noch überschaubar, Nintendo setzt also auf eher frische Gesichter.

Hier ist Miyamoto. Ich freue mich, ankündigen zu dürfen, dass Zelda im Live-Action-Film von The Legend of Zelda von Bo Bragason und Link von Benjamin Evan Ainsworth gespielt wird. Ich freue mich sehr darauf, beide auf großer Leinwand zu sehen.

