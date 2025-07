Vivid startet Kartenzahlungen mit Sofortauszahlung für KMU

Die europäische Finanzplattform Vivid führt gemeinsam mit dem Zahlungsanbieter Adyen eine neue Lösung ein. Diese ermöglicht es kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), Kartenzahlungen am Point of Sale (POS) sowie online zu akzeptieren.

Das Besondere daran ist, dass die Einnahmen den Unternehmen sofort in Echtzeit auf das Konto ausgezahlt werden. Bisher mussten viele KMU mehrere Stunden oder sogar Tage auf die Gutschrift warten, was sich negativ auf ihre Liquidität auswirken konnte.

Laut Visa akzeptieren rund 34 Prozent der kleinen Unternehmen in Europa bislang keine Kartenzahlungen – vor allem wegen hoher Gebühren und komplexer Prozesse. Studien zeigen jedoch, dass digitale Zahlungen Umsatzsteigerungen begünstigen können, da Kunden häufiger mehr ausgeben.

Hintergrund und Funktionsweise

Die neue Lösung kombiniert Sofortauszahlungen mit einer einfachen Integration. Unternehmen können Zahlungen unter anderem über Rechnungen mit Zahlungslinks, „Pay by Link“-Funktionen, E-Commerce-Plug-ins oder direkt am Point of Sale (POS) entgegennehmen.

Neben Kartenzahlungen werden auch Apple Pay und Google Pay unterstützt. Vivid hebt hervor, dass die Auszahlung im Gegensatz zu anderen Anbietern in Echtzeit erfolgt und keine zusätzlichen Abo-Gebühren erhoben werden.

Das Angebot soll für Freelancer und wachsende KMU gleichermaßen interessant sein. Die Integration erfolgt über das „Adyen for Platforms“-Modell. Das Ziel besteht laut Anbieter darin, „den Bargeldfluss zu optimieren und Kosten- sowie Komplexitätsbarrieren zu verringern“.

Die neue Lösung steht ab sofort allen Vivid-Business-Kunden in der Europäischen Union zur Verfügung.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->