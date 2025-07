Honda: Der Type R hat eine (elektrische) Zukunft

Die „Ultimate Edition“ hat das Ende des Honda Civic Type R in Europa eingeleitet, aber man soll das Branding noch nicht abschreiben, so Tomoyuki Yamagami im Gespräch mit Auto Express. Ein neuer Type R wäre in Zukunft durchaus möglich.

Bei Honda ist man der Meinung, dass das Type R nicht zwingend für einen alten Verbrenner stehen muss, die Art des Antriebs sei egal. Ein elektrischer Type R wäre sogar denkbar, so die Marke, würde dann aber natürlich komplett neu gedacht.

im Rahmen der Europa-Premiere des Hybrid-Modells Prelude (Beitragsbild) wollte man also deutlich zeigen, dass wir von Honda irgendwann wieder einen Type R bei uns sehen könnten. Was das dann für ein Fahrzeug ist, das sei jedoch noch offen.

