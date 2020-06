Tesla plant elektrischen Transporter für bis zu 12 Personen

Elon Musk verfolgt bei Tesla einen sogenannten „Master Plan“ und wir haben Ende 2019 bereits berichtet, dass noch ein Projekt fehlt. Es soll ein Transportmittel für urbane Räume kommen, welches viele Personen befördern kann.

Ein solches scheint nun in der Entwicklung zu sein, denn wie The Mercury News berichtet, arbeitet Tesla an einem Transporter für bis zu 12 Personen. Dieser soll speziell für die Tunnel der Boring Company gebaut werden. Es ist daher noch nicht sicher, ob Tesla so einen Transporter auch ganz normal verkaufen wird.

Die Idee ist, dass man in den Tunnel nicht nur normale Autos fahren lässt, die vielleicht mal mit 4 Personen ausgelastet sind. Bis zu 1200 Personen pro Tag sollen zwischen Rancho Cucamonga und dem Ontario International Airport möglich sein. Ein elektrischer Transporter von Tesla könnte bei diesem Plan helfen.

