Tesla Master Plan: Ein Modell fehlt noch

Elon Musk hat einen „Master Plan“ für Tesla, der kein Geheimnis ist. Es war von Anfang an geplant, dass Modelle wie das Model S und Model X das Geld für Modelle wie das Model 3 und Model Y einbringen sollen. Auch der Tesla Semi Truck und Tesla Cybertruck kamen nicht überraschend und waren geplant.

Tesla hat für 2020 einige Überraschungen geplant, ein neues Modell steht aber laut Elon Musk nicht an. Kommendes Jahr dürfte man sich also zunächst darauf konzentrieren, dass die Produktion des Model 3 optimiert wird und das Model Y überhaupt in einer angemessenen Stückzahl produziert wird.

Für die Jahre danach hat man mit dem Semi, dem Cybertruck und Roadster auch genug zu tun, eine weitere Ankündigung benötigt es derzeit also nicht. Doch wie Electrek anmerkt, fehlt noch ein Modell vom Tesla Master Plan. Tesla möchte laut Plan noch ein Transportmittel für große Städte präsentieren.

In addition to consumer vehicles, there are two other types of electric vehicle needed: heavy-duty trucks and high passenger-density urban transport. Both are in the early stages of development at Tesla and should be ready for unveiling next year. We believe the Tesla Semi will deliver a substantial reduction in the cost of cargo transport, while increasing safety and making it really fun to operate.