Audi e-tron GT: Konkurrenz für das Tesla Model S zeigt sich

Audi wird noch 2020 den e-tron GT vorstellen, bei dem es sich um die Audi-Version vom Porsche Taycan handelt. Das Elektroauto sieht nicht nur ähnlich aus, es ist auch gleich groß und dürfte sehr ähnliche Spezifikationen besitzen.

Nun deutet sich an, dass man den Audi e-tron GT bald offiziell zeigen wird, denn es machen Berichte und Videos vom Erlkönig die Runde. Diese Woche gab es zum Beispiel zahlreiche Bilder bei Autocar und ein Video bei Car Maniac.

Ich sage es mal so: An einen Zufall glaube ich da nicht, denn irgendwie tauchen kurz vor der Ankündigung gerne solche Inhalte bei den deutschen Autoherstellern auf. Eine Ankündigung war wohl für die LA Auto Show 2020 geplant, aber da es in diesem Jahr keine Automessen geben wird, kann es jederzeit losgehen.

Audi e-tron GT: Konkurrenz für Tesla Model S

Im Beitrag könnt ihr übrigens die Konzeptbilder vom Audi e-tron GT sehen, die Serienversion wird sicher etwas anders aussehen (aber in diese Richtung gehen).

Ich bin gespannt, wie sich Audi e-tron GT und Porsche Taycan bei der Ausstattung und beim Preis unterscheiden werden, da sie die gleiche J1-Plattform nutzen. Bei Audi rechne ich mit einem niedrigeren Preis (der Taycan startet bei 105.000 Euro, es soll aber noch eine günstigere Version vom Taycan kommen).

Meine Vermutung: Der Audi e-tron GT ist ein Porsche Taycan 4S, der hier und da ein paar Extras weniger besitzt und direkt gegen das Tesla Model S antreten soll. Das startet bei knapp 80.000 Euro und da Porsche wohl nicht in diese Kategorie vordringen wird, dürfte es die VW-Marke mit dem Audi e-tron GT versuchen.

