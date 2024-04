Tesla: Elon Musk spricht über einen „offensichtlichen Schachzug“

Elon Musk hat sich wohl dazu entschieden, dass das günstigere Elektroauto vorerst auf Eis liegt und eher nicht 2025 kommen wird. Das „Model 2“, wie es gerne in den Medien genannt wurde, wurde eingestellt. Vielleicht nur kurz, vielleicht für immer.

Stattdessen werden wir noch in diesem Jahr die Vision für ein Robotaxi sehen, das hat Elon Musk bereits bestätigt, im August findet das Event statt. Auf X hat er sich weiter dazu geäußert, denn ihm wurde vorgeworfen, dass er Tesla aufs Spiel setzt.

Doch der Schritt zu Autonomie sei ein „absolut offensichtlicher Schachzug“ und in Zukunft wird „alles andere wie Variationen einer Pferdekutsche“ sein. Elon Musk ist also davon überzeugt, dass so ein Robotaxi für das große Wachstum sorgen wird.

Tesla auf der Suche nach Wachstum

Das benötigt Tesla dann auch auf absehbare Zeit, denn die Nachfrage geht hier so langsam auch zurück und daher gab es schon eine Entlassungswelle. Die Anleger warten auf den nächsten Schritt bei Tesla, der die Marke wieder nach vorne pusht.

Bei der Elektromobilität war man lange Zeit vor der Konkurrenz, doch die hat in den letzten Jahren aufgeholt und teilweise überholt. Hier sieht Elon Musk also nicht die große Chance für Tesla, das soll ein Robotaxi richten. Ist das der bessere Weg?

Wir werden es sehen, das hängt davon ab, ob Tesla wieder ein gutes Produkt parat hat und ob es wieder angenommen wird. Ich hätte mich wohl eher für die „sichere“ Variante entschieden und zunächst das Portfolio an Elektroautos ausgebaut.

