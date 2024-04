Tesla „Model 2“: Das günstige Elektroauto kommt vorerst nicht

Vor ein paar Tagen machte eine Meldung von Reuters die Runde, in der davon dir Rede war, dass Tesla das günstige Elektroauto eingestellt hat. Dieses wurde gerne als „Model 2“ in der Gerüchteküche bezeichnet. Tesla selbst nannte bisher noch keinen Namen, sprach aber gerne von einem günstigeren Elektroauto für 2025.

Der Tesla „NV9“ liegt derzeit auf Eis

Elon Musk sah den Aktienkurs sinken und dementierte die Meldung von Reuters sehr zügig. Allerdings sprach er nur davon, dass sie nicht richtig sei, er sagte nicht, was falsch ist. Bei Reuters sichert man sich in der Regel mit mehreren Quellen ab.

Bei Electrek hat man sich jetzt ebenfalls umgehört und erfahren, dass die Meldung von Reuters stimmt. Ein Detail sei allerdings anders, denn das günstige Elektroauto wurde nicht komplett eingestellt, es liegt derzeit auf Eis. Intern wurde das Projekt als „NV9“ bezeichnet und sollte 2025 starten, einen neuen Plan gibt es hier nicht.

Im Rahmen der aktuellen Entlassungswelle von Tesla sind aber viele Mitarbeiter dabei, die an diesem Projekt arbeiteten, so die Quelle. Wir werden allerdings bald ein neues Elektroauto von Tesla bekommen, das hat Elon Musk bereits bestätigt.

Tesla plant jetzt ein erstes Robotaxi

Die aktuelle Entwicklung der FSD-Beta hat Elon Musk wohl ermutigt, dass man das Projekt mit dem Robotaxi priorisieren wird. Tesla baut also nicht die Gigafactory in Texas (für das günstige Elektroauto), sondern in Austin (für das Datencenter) aus.

Tesla hat das bisher noch nicht kommentiert, aber die Arbeiten an „NV9“ wurden eingestellt, wir werden also 2025 kein „Model 2“ sehen. Das wird sicher Stellantis, Volkswagen und Co. freuen, die dann mit genau so einem Elektroauto starten.

Ist die Welt bereit für ein Robotaxi? Wäre es für „die nächste Wachstumsphase“, von der Elon Musk bei Tesla sehr gerne spricht, nicht wichtiger, wenn man bald ein Elektroauto unter dem Model 3 anbieten würde? Ja, man sollte sich es ganz genau überlegen, wenn man gegen Elon Musk wettet, das würde ich hier allerdings tun.

Schauen wir mal, was uns Tesla da im August vorstellen wird, vielleicht täusche ich mich auch und das Konzept wird überzeugen. Für ein Fazit ist es noch zu früh.

