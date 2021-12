Tesla-Fahrer bekommen Sonic-Spiel

SEGA hat im Rahmen des 30. Jubiläums eine ganz neue Plattform angekündigt, auf der man in Zukunft mit dem blauen Igel unterwegs sein kann: Tesla. Der Klassiker (es handelt sich um den ersten Teil) wird bald via Tesla Arcade verfügbar sein.

Das Infotainmentsystem von Tesla beinhaltet schon einige Spiele, wie Cuphead oder Beach Buggy Racing und man freut sich, dass mit Sonic the Hedgehog 1 bald ein weiteres Spiel dazukommt, welches für viele Spieler ein großer Klassiker ist.

SEGA is excited to partner with Tesla to bring this iconic Sonic title to their extensive gaming library. Sonic the Hedgehog 1 will be available in all Tesla models around the world via the built-in display screen in conjunction with a handheld controller connected through the car’s USB ports. Now no matter where you travel, Sonic can come along with you!