Tesla und die Probleme am Standort in Deutschland

Tesla selbst hat sich immer noch nicht zum geplanten Stellenabbau geäußert, aber mittlerweile gibt es mehr als genug Medien und Quellen, die interne Details erhalten haben. So auch das Handelsblatt mit einer durchaus spannenden Meldung für uns.

Wir wissen bereits, dass ca. 14.000 Menschen gehen müssen, davon sind wohl stolze 3.000 Stellen aus Grünheide dabei. Tesla beschäftigt ca. 12.500 Mitarbeiter in Deutschland, doch aktuelle Probleme sorgen für einen massiven Stellenabbau.

Die Nachfrage ist zum Start ins neue Jahr stärker als erwartet eingebrochen, das ist wohl die Reaktion von Tesla. Tesla sprach zwar auch von Lieferproblemen als Ursache, aber wäre das der Grund gewesen, müsste man nicht so viele entlassen.

Das bedeutet natürlich nicht, dass Tesla die Produktion in Deutschland einstellt, aber es ist auch kein gutes Zeichen für die kurzfristige Zukunft in Grünheide. Mal schauen, wie sich das (auch mit Blick auf die Nachfrage) in diesem Jahr entwickelt.

Tesla Model 3 für 2024 im Test: Ich habe ein Problem In den letzten zwei Wochen begleitete mich mein letztes Elektroauto vor meinem ersten Langzeit-Review im Alltag und das war für mich besonders spannend, denn ich konnte mir das neue Tesla […]14. April 2024 JETZT LESEN →

-->