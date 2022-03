Tesla erhält Genehmigung für Gigafactory in Deutschland

Laut Handelsblatt hat Tesla heute die finale Genehmigung für die Gigafactory in Grünheide bekommen. Das Potsdamer Landesamt für Umwelt (LfU) hat sich noch nicht dazu geäußert, es soll eine Pressekonferenz für morgen geplant werden.

Darf Tesla jetzt produzieren?

Bedeutet das also, dass Tesla mit diesem Bescheid die Produktion in Deutschland starten kann? Fast, denn es müssen „noch weitere Voraussetzungen“ erfüllt und „Nachweise“ erbracht werden, bevor wir dann die ersten Serienfahrzeuge sehen.

Tesla möchte in Deutschland das Model Y produzieren und damit die Nachfrage in Europa bedienen. Der Verkauf des Tesla Model Y wurde schon gestartet, bisher werden Importmodelle aus China ausgeliefert. Das dürfte auch noch so bleiben.

Selbst wenn die Produktion in Grünheide in den kommenden Tagen oder Wochen anläuft, so wird es eine Weile dauern, bis man die volle Kapazität erreicht. Und selbst dann dürfte das nicht mehr ausreichen, um die Nachfrage zu bedienen.

