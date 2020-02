Tesla nennt Details zur Gigafactory 4 in Deutschland

Während die „Grüne Liga Brandenburg“ gerade versucht die Rodungsarbeiten der neuen Gigafactory 4 von Tesla in Deutschland zu verhindern und dabei sogar von den Grünen kritisiert wird (weil es mit Naturschutz nichts zu tun hat), hat Tesla im Hintergrund die Produktseite für die neue Gigafactory online gestellt.

Tesla: Phase 1 mit dem Model Y

Dort erklärt man, dass der Fokus in „Phase 1“ auf dem Model Y liegen wird. Wenn alles wie geplant abläuft, dann beginnt der Bau in diesem Jahr und ist dann 2021 abgeschlossen. In der ersten Phase möchte man gut 12.000 Menschen einstellen und es sollen bis zu 10.000 Elektroautos pro Woche gebaut werden.

Das passt zu einem älteren Bericht, in dem von bis zu 500.000 Elektroautos im Jahr die Rede war. Das Model 3 wird allerdings nicht von Tesla erwähnt, da ist im Moment also noch unklar, wie und wann man das Elektroauto in Europa baut.

Die Fläche für die 300 Hektar große Tesla Gigafactory, die sowieso für die Rodung vorgesehen war, wird an anderer Stelle (dreimal so groß) neu gepflanzt. Tesla wirbt auf der Produktseite mit Nachhaltigkeit und will damit wohl auch den Protesten den Wind aus den Segeln nehmen (die wie gesagt unbegründet sind).

Die Gigafactory 4 wird laut Tesla ein Solardach bekommen und man möchte das Werk an die Bahnlinie anbinden. Auf der Seite wirbt man auch um Mitarbeiter, die Zahl der offenen Stellen wächst und dürfte bis zur Fertigstellung größer werden.

