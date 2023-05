Tesla kündigt zwei ganz neue Elektroautos an

Tesla fokussierte sich in den letzten Jahren auf das Model 3 und Model Y und das Ziel lag (und liegt weiterhin) darin, dass die Produktion gesteigert wird. So nebenbei bekamen das Model S und Model X ein Upgrade und beim Model 3 und Model Y steht das auch in den kommenden Monaten an, aber es ist noch mehr geplant.

Tesla plant zwei neue Elektroautos

Elon Musk hat auf einem Event von Tesla bestätigt, dass man auch an ganz neuen Elektroautos arbeitet, zwei um genau zu sein. Dazu gehört auch ein günstigeres Modell, welches der Chef von Tesla immer wieder erwähnt hat, welches aber wohl erst 2024 kommt. Jetzt haben wir auch ein mögliches Teaserbild für das Modell.

Das Beitragsbild wurde auf dem Event gezeigt und Elon Musk bestätigte auch, dass Tesla an zwei neuen Elektroautos arbeitet. Elon Musk betonte aber erneut, dass es ein eigenes Event für so ein Produkt geben wird und die Aktionärsversammlung kein passender Ort sei. Wann? Ein Datum will Tesla weiterhin noch nicht nennen.

Tesla könnte die Nummer 1 werden

Dieses neue Elektroauto soll aber Maßstäbe in der Industrie setzen, ähnlich wie das Tesla Model 3 damals. Und Elon Musk geht davon aus, dass man von diesen zwei Modellen pro Jahr bis zu 5 Millionen Einheiten verkaufen wird. Für 2023 peilt man bis zu 2 Millionen Einheiten an, damit wäre Tesla schon bald in den Top 3 der Welt.

Das Model 3 und Model Y wird man sicher weiter steigern, dann kommen noch neue Modelle wie der Cybertruck (der 2023 wirklich kommen soll) und dann noch die 5 Millionen Einheiten, das sind locker 7 bis 8 Millionen Autos. Die Volkswagen AG kam 2022 auf 8,3 Millionen und Toyota auf 10,3 Millionen Autos pro Jahr.

Allerdings sind beide bei den Elektroautos weit hinter Tesla.

Sollte das mit diesen zwei günstigen Modellen klappen und Tesla die Kosten für die aktuellen Modelle weiter senken können, dann hat man hier vielleicht sogar eine Chance, die weltweite Nummer 1 zu werden. Leicht wird es nicht, aber unmöglich ist das auch nicht. Das werden sehr spannende Jahre für die Automobilbranche.

