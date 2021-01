Tesla Model 3: Beheiztes Lenkrad kommt

Wann ist ein guter Zeitpunkt, um ein Model 3 von Tesla zu kaufen? Das ist nicht gerade leicht, denn Ende 2020 gab es ein großes Upgrade und viele sprechen derzeit sogar vom Tesla Model 3 2021. Einige Nutzer haben das Upgrade, welches sich bereits angedeutet hat, abgewartet und dann Ende 2020 den Kauf gewagt.

Tesla optimiert Model 3 weiter

Doch es gab noch mehr Änderungen, die vor dem Upgrade im Raum standen. Ein beheiztes Lenkrad zum Beispiel, was in dieser Preisklasse eine durchaus übliche Option bei Autos ist. Ein solches wird das Tesla Model 3 nun bekommen und den Anfang macht mal wieder das Model 3 in China, welches die Option bereits hat.

Wie Electrek herausgefunden hat, wird das beheizte Lenkrad bereits in China gelistet, wenn man ein Model 3 mit Premium-Innenraum kauft. Die normale Version mit Single-Motor scheint das neue Lenkrad also nicht zu bekommen, Tesla wird es als Premium-Feature vermarkten. Das dürfte jedoch keinen überraschen.

In Deutschland wird das neue Lenkrad noch nicht erwähnt, aber dort dürfte es in den kommenden Wochen dann sicher auch auftauchen (sowas dauert oft ein paar Wochen). Optisch hat sich das Lenkrad nicht wirklich verändert (siehe Bild), doch der Innenraum sieht ein kleines bisschen anders aus. Tesla selbst hat sich bisher noch nicht dazu geäußert (und wird das – so die Erfahrung – sicher auch nicht tun).

