Tesla Model 3: Hacker bieten Performance-Upgrade an

Tesla baut zwei Versionen vom Model 3, verkauft die Version mit dem größeren Akku und Dual-Motor jedoch als Model 3 Long Range und Model 3 Performance. Unter der Haube sind die beiden identisch, die Software ist entscheidend.

Tesla Model 3: Günstigere Performance-Version

Und diese wurde nun geknackt. Ein Unternehmen namens Ingenext bietet das Upgrade von der Long-Range-Version zur Performance-Version für etwas mehr als 2000 Dollar an. Bei Tesla ist das Upgrade deutlich teurer, wobei man auch noch andere Extras bei der Performance-Version vom Model 3 bekommt.

Tesla selbst bietet übrigens kein Upgrade bei diesen beiden Versionen an. Man muss sich beim Kauf für ein Model 3 entscheiden und kann später nicht auf die Performance-Version upgraden. Außerdem verkauft Ingenext das kostenpflichtige Performance-Upgrade, welches Tesla letztes Jahr für 2000 Dollar einführte.

Ingenext verlangt aber nur 1100 Dollar für die zusätzliche Leistung.

E-Mobilität: Eine moderne „Tuning-Szene“

Bei der Elektromobilität wird viel über Software geregelt und ich vermute, dass wir sowas in Zukunft noch häufiger sehen werden. Viele Unternehmen schränken die Leistung der E-Motoren auch gerne ein, um den Akku nicht so sehr zu belasten. Das wird dann sicher ein Thema in der modernen „Tuning-Szene“ sein.

Details zum Geschäftsmodell von Ingenext gibt es bei Electrek, aber ich würde mir bei meinem Auto ehrlich gesagt keine inoffiziellen Upgrades kaufen. Bei den meisten Upgrades verliert man außerdem die Option für Software-Updates von Tesla und das dürfte es für ein paar PS mehr wirklich nicht wert sein.

Mal schauen, wie sich das mit dem E-Tuning in Zukunft entwickelt, im Falle des Model 3 ist sogar ein Upgrade von einem Single- auf einen Dual-Motor möglich:

