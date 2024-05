Tesla Model S und X mit neuer Farbe in Deutschland

Tesla hat soeben bekannt gegeben, dass man die Farbe „Lunar Silver“ ab sofort auch in Deutschland beim Model S und X buchen kann. Einige haben sie sicher schon auf Bildern aus den USA gesehen, wo die Elektroautos gefertigt werden.

Silber wird damit bei Tesla ausgebaut, denn das Model Y startete mit Quicksilver bei der Produktion in Deutschland und jetzt folgen die beiden Flaggschiffe. Nur das Tesla Model 3 gibt es nicht in Silber, aber vielleicht folgt diese Option auch bald bei der Produktion in China. Silber kostet übrigens 2.600 Euro Aufpreis beim Bestellen.

Mir gefällt Silber in letzter Zeit wieder besser, auch wenn ich viele Jahre gar nichts mit dieser Farbe anfangen konnte, da sie bei mir als Kind sehr beliebt war und jeder Rentner diese Option wählte. Aber man wird älter, vielleicht liegt es ja auch daran.

