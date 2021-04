Konter für das Tesla Model Y: Audi Q4 e-tron kommt heute

Tesla verkauft seit ein paar Jahren sehr erfolgreich das Model 3 und ist damit sogar weltweit der Marktführer bei den Elektroautos. Doch Tesla hat den Trend erkannt und sehr zügig das Model Y nachgereicht – quasi ein Model 3 mit SUV-Optik.

Das wird bereits erfolgreich in ersten Ländern verkauft, die deutsche Version ist aber erst für Sommer/Herbst geplant, wenn die Gigafactory in Berlin startet. Doch während es das Model 3 noch „leicht“ hat, so wird es für das Model Y deutlich schwieriger sein. Denn die große Elektro-SUV-Welle kommt gerade auf uns zu.

-->

Audi Q4 e-tron kommt heute

Audi hat bereits mit dem e-tron vorgelegt, doch der startet bei 70.000+ Euro und nutzt keine Elektro-Plattform. Der richtige Angriff kommt heute mit dem Audi Q4 e-tron und Audi Q4 Sportback e-tron. Diese Modelle nutzen die MEB-Plattform (es ist also ein VW ID.4 von Audi) und dürften preislich sehr viel attraktiver sein.

Wenn Tesla also in Europa ab Sommer mit dem Elektro-SUV im Premiumsegment angreifen möchte, dann wird Audi bereits einen Konter parat haben. Wie gut dieser ist, das werden wir erst heute um 19 Uhr auf dem Event von Audi erfahren.

Neben dem VW ID.4 und Škoda Enyaq ist es jedoch das dritte SUV-Modell von der Volkswagen AG, mit dem man dem Model Y direkt Paroli bieten möchte. Und man kann davon ausgehen, dass Audi preislich in der Liga von Tesla unterwegs sein wird.

Konkurrenz ist gut für den Markt und auch wenn ich es schade finde, dass die VW-Gruppe weiterhin keine Antwort auf das Tesla Model 3 hat, so ist man immerhin hier gut vorbereitet. Wir werden euch nachher die Details zum Audi Q4 liefern.

Polestar 2: Neue Version kommt auf über 500 km Reichweite Polestar erweitert das Portfolio an Versionen für den Polestar 2 und startet wie erwartet auch mit einer neuen Version, die mehr Reichweite hat. Bisher gab es nur die Version mit dem 78 kWh großen Akku und Dual-Motor. Die kommt auf…13. April 2021 JETZT LESEN →

-->