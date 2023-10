Tesla präsentiert neues Model Y für 2023

Tesla hat dem Model 3 vor ein paar Wochen ein sehr großes Upgrade mit einem richtigen Facelift spendiert und das soll 2024 auch beim Tesla Model Y anstehen.

Allerdings wird das noch eine Weile dauern, womöglich ein ganzes Jahr, daher gibt es jetzt schon ein „neues“ Tesla Model Y für 2023. In China findet man das neue Tesla Model Y bereits auf der Webseite und es gibt hier ein paar Unterschiede.

Auf dem Beitragsbild und über diesem Abschnitt könnt ihr die neuen Felgen sehen, die jetzt dunkel sind. Außerdem schafft die Basisversion mit einem Elektromotor die 100 km in 5,9 statt 6,9 Sekunden, Tesla hat vermutlich einen neuen Motor parat.

Das ist doch etwas seltsam, denn das neue Tesla Model 3 kommt bisher ohne neue Elektromotoren aus und die Basisversion des neuen Tesla Model Y ist somit sogar 0,2 Sekunden schneller, als das neue Tesla Model 3, was vorher schneller war.

Mal schauen, ob Tesla da vielleicht auch noch neue Elektromotoren nachreichen wird, aber man sieht auf der Produktseite in China auch den neuen Innenraum, den wir vom Model 3 kennen. Holz verschwindet und es gibt einen Stoffbezug vorne.

Außerdem hat man die Ambientebeleuchtung eingebaut, die das neue Model 3 ebenfalls spendiert bekommen hat. Das war es, der Rest ist auf den ersten Blick identisch. Optisch tut sich hier also nichts, ein Facelift gibt es beim Model Y nicht.

Werden wir das neue Tesla Model Y auch in Deutschland sehen? Ich gehe stark davon aus, denn das Werk in China produziert auch für Europa. Es kommen zwar immer mehr Einheiten aus Deutschland, aber noch nicht die komplette Nachfrage.

In Deutschland ist bisher aber noch die alte Version des Tesla Model Y zu sehen. Ich gehe aber davon aus, dass das Werk in Grünheide die Neuerungen ebenfalls umsetzt und wir dann in ein paar Tagen die neue Version überall sehen werden.

PS: Es gibt beim Model Y noch einen Hebel hinter dem Lenkrad, dieser wurde beim neuen Model 3 entfernt, da wird bei Tesla alles (auch Blinker) über Touch realisiert.

