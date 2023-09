Volkswagen bestätigt elektrischen VW Golf

Es wird zwar noch eine Weile dauern, aber der VW Golf stirbt nicht aus und wird in Zukunft vollelektrisch. Volkswagen hat heute bestätigt, dass „die volumenstarke VW-Ikone Golf auf SSP-Basis“ in Zukunft im Werk in Wolfsburg selbst gebaut wird.

Ein Datum haben wir noch nicht, aber der elektrische Golf dürfte nicht vor 2028 erscheinen, denn die SSP-Architektur (Scalable Systems Platform) liegt noch ein paar Jahre in der Zukunft. Und bis dahin liegt der Fokus noch auf dem VW ID.3.

Der kommt übrigens auch noch in diesem Jahr nach Wolfsburg und wenn man schon die Produktion auf weitere Werke ausweitet, sollte VW vorher vielleicht das Problem der Nachfrage lösen. Wobei das mit einem Preisnachlass schnell geht.

Wolfsburg bekommt weiteren Elektro-SUV

Volkswagen hat außerdem auch bestätigt, was sich heute schon angedeutet hat, denn das Leuchtturmprojekt „Trinity“ wandert nach Zwickau. Und Wolfsburg wird noch ein „vollelektrisches SUV im volumenstarken A-Segment“ ab 2026 bauen.

Ich vermute mal, dass das der VW ID.2X sein wird, also das SUV-Pendant zum kommenden VW ID.2. Über den vollelektrischen VW Tiguan, der wohl auch gegen 2026 kommen soll, sprach Volkswagen heute noch nicht, nur den Elektro-Golf.

