Tesla: Neue Akkutechnologie soll Kosten senken

Tesla teasert schon seit einer Weile einen großen Schritt bei der Akkutechnologie an und Elon Musk gab vor ein paar Tagen bekannt, dass die Ankündigung wohl im Mai stattfinden wird. Es ist ein „Battery Day“ bei Tesla geplant und es könnte eines der wichtigsten Events für das Unternehmen werden, so Musk.

Wie Reuters nun exklusiv berichtet, plant Tesla eine neue Akkutechnologie, die länger halten, mehr Energie speichern und auch noch günstiger sein soll. Das Ziel von Tesla lautet, die Kosten der eigenen Elektroautos weiter zu senken und da setzt man jetzt bei einem Punkt an, der sehr teuer ist: Den Akkus.

Die neue Technologie soll von Contemporary Amperex Technology Ltd. und einem Expertenteam von Tesla in China entwickelt worden sein, so Reuters. Dort wird man wohl auch die ersten Autos mit den neuen Akkus auf den Markt bringen.

Tesla’s new batteries will rely on innovations such as low-cobalt and cobalt-free battery chemistries, and the use of chemical additives, materials and coatings that will reduce internal stress and enable batteries to store more energy for longer periods, sources said.