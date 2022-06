Tesla öffnet Supercharger für alle Elektroautos in Deutschland

Tesla will die Supercharger langfristig in allen Ländern für alle Elektroautos öffnen und so zu einem Anbieter für Ladesäulen werden (und in vielen Ländern gibt es auch gutes Geld für die Förderung von Ladesäulen).

In den letzten Wochen hat man diesen Schritt getestet und immer mehr Länder mit ins Boot geholt – nur Deutschland fehlte. Das ändert sich jetzt, denn Deutschland ist ab sofort in der Supercharger-Testphase dabei.

Ihr könnt euch also die Tesla-App für Android oder iOS herunterladen, euch mit einem Tesla-Account anmelden, mit eurem Elektroauto zu einem Supercharger fahren und laden. Gibt es hier noch Einschränkungen?

Ja, das ist noch eine Testphase. Bedeutet, dass nicht alle Supercharger dabei sind, das dürfte (wie in den anderen Ländern) nach und nach ausgebaut werden. Bisher ist nur Limburg bestätigt, aber das macht auch erst jetzt die Runde und da heißt es bei einer Testphase: Informieren und ausprobieren.

