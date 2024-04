Preis ist da: Neues Tesla Model Y mit 600 km Reichweite ist offiziell

Es hat sich bereits angedeutet, dass Tesla eine neue Version des Model Y geplant hat, bei der man den großen Akku mit einem Heckmotor kombiniert. Diesen gibt es normalerweise nur mit zwei Elektromotoren. Jetzt ist diese Version ganz offiziell.

Tesla Model Y: 600 km Reichweite für unter 50.000 Euro

Tesla bietet das neue Model Y mit „maximaler Reichweite und Hinterradantrieb“ ab sofort an und möchte 48.990 Euro dafür haben. Dafür gibt es mit 600 km WLTP-Reichweite die bisher beste Reichweite in einem Tesla Model Y. Die 100 km/h sind hier in 5,9 Sekunden möglich (die Allradversion schafft das dann in 5 Sekunden).

Geliefert wird bereits in 2-4 Wochen und es ist auch egal, welche Farbe oder Felge man nimmt, bei mir bleibt es bei dieser Lieferzeit. Das könnte für viele die beste Version des Tesla Model Y werden, denn man spart einige tausend Euro, muss aber auf nicht viel verzichten. Die 0,9 Sekunden dürften den meisten sicher egal sein.

Tesla Model Y: Was ist mit dem neuen Facelift für 2024?

Damit könnte Tesla die Nachfrage wieder ankurbeln, denn einen Elektro-SUV mit 600 km und dieser Leistung für unter 50.000 Euro gibt es nicht. Kann man also jetzt ohne Bedenken kaufen? Und was ist mit dem Facelift für das Tesla Model Y los?

Es steht im Raum, dass das im Sommer 2024 kommt, wobei ich das mittlerweile nicht mehr glaube, denn Tesla hat diesen Schritt für den US-Markt ausgeschlossen und die neue Version dürfte ausreichen, um die Nachfrage wieder anzukurbeln.

