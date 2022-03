Tesla plant weitere Modelle aus Deutschland

Elon Musk hat diese Woche die Gigafactory in Deutschland eröffnet und die ersten 30 Einheiten des Tesla Model Y wurden ausgeliefert. Bisher gibt es aber nur das Tesla Model Y Performance in Schwarz mit der schwarzen Innenausstattung.

In den kommenden Tagen und Wochen soll die Auswahl größer werden und in den kommenden Monaten sollen auch ganz neue Farben wie ein neues Rot oder Silber dazukommen. Der Fokus wird allerdings zunächst voll auf dem Model Y liegen.

-->

Langfristig möchte Tesla aber auch andere Modelle in Deutschland produzieren, das hat Elon Musk in einer Fragerunde auf dem Event bestätigt. Er wollte nicht sagen, was damit gemeint ist, als ob Model 3 oder vielleicht ein ganz neues Auto.

Tesla-Event in Deutschland

Das mit der Presse vor Ort war übrigens sehr problematisch, denn vor allem am Tag des Events hat sich gezeigt, dass kritische Medien nicht gerne gesehen waren. Das Gelände war groß, aber viele Medien bekamen dennoch eine Absage dafür.

Daher will ich euch an dieser Stelle noch das Video von Nextmove empfehlen, hier hat Stefan den Tag verfolgt und sich die ersten Einheiten des Model Y aus dem Werk angeschaut. Das ist noch kein Test, aber schonmal ein erster Eindruck.

Audi bestätigt kompakte Elektroautos Aktuell liegt der Fokus bei Audi komplett auf der Elektromobilität, aber diese ist sehr teuer und man muss schon einen SUV oder Sportwagen mögen, wenn man ein Elektroauto bei Audi kauft. Und das wird auch noch eine ganze Weile so…22. März 2022 JETZT LESEN →

-->