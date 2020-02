Tesla: Neue Qi-Ladeplatte für Model S und Model X in Aktion

Tesla hat eine neue Qi-Ladeplatte für das Model S und Model X, die direkt in die Mittelkonsole der Autos integriert ist. Den Hinweis dazu gab es vor ein paar Tagen im Code von Tesla, nun haben wir ein Video der kabellosen Ladelösung.

Tesla Model S und X: Nur eine Qi-Platte

Während man beim Model 3 eine Qi-Ladeplatte von Tesla oder Drittanbieter kaufen und vorne an einen USB-Port anschließen muss, so muss man beim Model S und Model X ein Fach in der Mitte öffnen und kann dort dann sein Smartphone laden.

Mit dem Tesla-Zubehör für das Model 3 kann man zwei Smartphones via Qi laden, hier ist die Lösung so implementiert worden, dass man nur ein Smartphone laden kann. Und ich finde es nicht ganz so optimal, dass man dazu jedes Mal das Fach öffnen muss, aber immerhin scheint das iPhone gut darin zu halten.

Im Video sieht man ein iPhone X (bzw. XS oder 11 Pro) mit einem Ledercase (wohl von Apple), mit großen Smartphones und dicken Cases könnte das aber auch eng werden. Schön, dass die teuren Modelle von Tesla nun auch Qi als offizielle Option bekommen, allerdings finde ich das hier nicht perfekt gelöst.

