Tesla will wohl die Qualität verbessern

Tesla mag anderen Autoherstellern voraus sein, wenn es um Elektromobilität und Software geht, aber die Qualität der Autos ist bis heute nicht auf dem Stand, den man von einem Auto in dieser Preisklasse erwarten kann. Und man hat auch nicht dazugelernt, die Berichte vom Model Y gehen wieder in die gleiche Richtung.

Qualitätskontrolle: Tesla sucht Unterstützung

Wie Electrek herausgefunden hat, sucht Tesla nun aber Unterstützung für eine neue Qualitätskontrolle. Es wird ein „Quality Inspection Engineer“ gesucht, der bereits Erfahrung mitbringt und dabei helfen soll ein neues Kamerasystem zu installieren, welches die Produktionslinien (vermutlich in Fremont) überwacht.

-->

Eine bessere Qualität und vor allem Qualitätskontrolle wäre ein Punkt, an dem Tesla definitiv arbeiten kann. Und da die Konkurrenz langsam aufholt, wäre es meiner Meinung nach an der Zeit, dass man das 2021 als höchste Priorität auf die Roadmap packt. Immerhin verkauft man nur Premium-Autos ab 40.000 Euro.

Ich gehe mal davon aus, dass sich Tesla nicht dazu äußert wird und wir in ein paar Monaten sehen werden, ob sich etwas getan hat. Diese Änderung betrifft aber nur das Werk in den USA und ich bin gespannt, wie die Qualität bei uns in Deutschland sein wird, wo in den kommenden Wochen das Model Y produziert wird.

Marques Brownlee hat es in einem Video vor ein paar Tagen ganz gut ausgedrückt. Die Konkurrenz muss nun schauen, dass sie bei der Elektromobilität (vor allem auch beim Ladenetzwerk) aufholt. Tesla muss aber schauen, dass man sich nicht auf den Vorteilen ausruht und unbedingt an der Qualität der Autos arbeiten.

Foxconn und Geely: Zwei Giganten wollen den Elektroauto-Markt aufmischen Foxconn und Geely sind ein Joint Venture eingegangen und haben heute eine strategische Partnerschaft verkündet. Das Ziel: Die beiden Giganten aus China wollen Elektroautos (oder Teile davon) für andere Unternehmen produzieren. Den Markt für Elektroautos „revolutionieren“ Das Ziel sei es…13. Januar 2021 JETZT LESEN →

-->