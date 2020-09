Tesla strebt Rekord-Quartal an

Elon Musk hat mal wieder eine Mail an Mitarbeiter geschrieben, in der er betont, dass man ein Rekord-Quartal erreichen könnte. Es sei nun höchste Priorität so viele Einheiten wie möglich an Kunden auszuliefern, um das erreichen zu können.

Laut Electrek geht Elon Musk nicht ins Details, weil er genau weiß, dass diese Mails in der Öffentlichkeit landen. Den letzten Rekord gab es im vierten Quartal 2019, als man über 112.000 Autos ausliefern konnte. Das hat Tesla noch nicht wiederholen können, wobei die Corona-Krise vor allem der Autobranche hart zusetzte.

Tesla ist dafür bekannt, dass man zum Ende des Quartals viele Einheiten ausliefert und versucht die Lagerbestände zu leeren. Laut Electrek gab es schon Quartale, in denen Tesla gut 30 Prozent aller verkauften Fahrzeuge (von einem Quartal) in der letzten Woche an die Kunden ausgeliefert hat. Selbst wenn wir die aktuellen Zahlen von Q3 2020 hätten, so wäre eine Prognose für das Quartal dennoch schwer.

We have a shot at record quarter for deliveries, but we’ll have to rally hard to achieve it. This is the most number of vehicles per day that we’ would ever hd to deliver.

Please consider vehicle deliveries to be the absolute top priority. It’s also extremely important that we keep factory output as high as possible over the remaining 10 days. This is vital for the California market.