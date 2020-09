VW ID.4: Volkswagen hofft auf Erfolg des Elektro-SUVs

Der VW ID.3 wird gerade an erste Kunden ausgeliefert, doch in den letzten Tagen wurde klar, welches Auto der Liebling von Volkswagen bei der ID-Reihe sein wird: Der VW ID.4, der kommende Woche vorgestellt wird. Im Gegensatz zum VW ID.3 wird der VW ID.4 neben Deutschland auch in den USA und in China gebaut.

VW ID.4: 500.000 Einheiten pro Jahr geplant

Der elektrische SUV soll aber nicht nur das erste ID-Modell sein, mit dem man global angreift, man hat auch hohe Erwartungen an den VW ID.4. Diese Woche gab man im Pressebereich bekannt, dass die Marke „Volkswagen“ bis 2025 knapp 1,5 Millionen Elektroautos pro Jahr produzieren und verkaufen möchte.

Interessant ist dabei das Ziel für den VW ID.4: Der soll für 500.000 Einheiten verantwortlich sein. Dieses eine Modell soll also bald ein Drittel der elektrischen Verkaufszahlen bei Volkswagen ausmachen. Der Tiguan hat den Golf überholt, daher setzt man nun vermutlich eher auf den VW ID.4 statt den VW ID.3.

Interessant ist auch, dass die Volkswagen AG nicht nur selbst in dieser Klasse angreift, sondern mit allen Marken in die Offensive geht. Bei Audi kommt der Q4 e-tron, bei Škoda steht der Enyaq an und SEAT ist mit dem Tavascan vorbereitet.

Kommendes Jahr werden wir dann noch die Coupé-Versionen, wie den VW ID.5 und den Audi Q4 e-tron Sportback sehen und Škoda will auch eine solche Version vom Enyaq auf den Markt bringen. Und auch Porsche bereitet sich mit dem Macan auf einen elektrischen SUV vor. Die SUV-Offensive der VW AG rollt bald an.

