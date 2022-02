Tesla spendiert älterem Model 3 eine automatische Heckklappe

Das Tesla Model 3 bekamt 2021 ein sehr großes Update, welches viele Kritikpunkte der Vergangenheit beseitigte. Dazu gehörte auch, dass der Kofferraum automatisch aufgeht. Ja, in dieser Preisklasse hätte das schon vorher Standard sein sollen.

Eine automatische Heckklappe, sowohl beim Öffnen als auch Schließen, ist etwas, das Kunden bei über 40.000 Euro erwarten und daher gibt es einen relativ großen Markt von Drittanbietern, die genau diese Funktion nachträglich einbauen.

Tesla rüstet Funktion jetzt selbst nach

Deren Umsatz dürfte nach dem neuen Model 3 eingebrochen sein und könnte in den kommenden Monaten weiter einbrechen, denn Tesla bietet das laut Electrek jetzt selbst an. Bisher nur in China, es dürfte aber bald global verfügbar sein.

Für ca. 570 Euro kann man die automatische Heckklappe über die App von Tesla kaufen und er wird dann in einem Service Center eingebaut. Danach kann man die Heckklappe, wie beim Tesla Model 3 2021, auch über die offizielle App steuern.

