Tesla und der geheime „Elon Mode“

Tesla testet seit einige Monaten die FSD Beta in den USA, das steht für Full Self Driving, wobei das derzeit noch kein komplett autonomes Fahren ist. Das wird in mehrere Level eingestuft und erst ab Level 5 wäre ein Auto komplett autonom.

Das bedeutet, dass dann auch kein Fahrer mehr im Auto sein muss und das Auto selbst von A nach B fahren kann. Langfristig verfolgt Tesla dieses Ziel und ein Hacker namens „greentheonly“ hat sich den Code von Tesla genau angeschaut.

Tesla-Code enthält einen „Elon Mode“

Intern gibt es wohl einen „Elon Mode“, der genau das bietet. Gut möglich, dass also Elon Musk und einige Mitarbeiter von Tesla diese Funktion testen. Die Quelle verrät natürlich nicht, wie man das aktiviert, denn schon die FSD Beta ist nicht sicher.

Dieser „Elon Mode“ bietet aktuell natürlich noch kein autonomes Fahren, am Ende ist das der FSD-Modus nur ohne Hinweise, dass der Fahrer eingreifen muss. Doch es ist die Zukunft und ich bin gespannt, wie schnell diese kommt. Sind es Jahre oder eher Jahrzehnte, bis wir wirklich komplett autonome Elektroautos bekommen?

