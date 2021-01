Tesla verklagt Webseite in China

Tesla hat einen eher ungewöhnlichen Schritt für ein großes Unternehmen gewagt, man verklagt laut Electrek eine Webseite in China. Konkret geht es um PingWest, die letzten Monat mit diesem Beitrag sehr harte Kritik an Tesla geübt haben.

Es geht um Qualitätsmängel und schlechte Arbeitsbedingungen im Werk in China. Tesla hat sich nicht öffentlich dazu geäußert und geht den rechtlichen Weg, wobei sowas in China so eine Sache ist – China ist immerhin keine freie Demokratie.

PingWest muss nun Beweise für die Behauptungen gegen Tesla vorlegen und hat bis zum 8. Februar Zeit. Man ist auch bereit die Beweise vorzulegen, allerdings nur, wenn vorher sichergestellt wird, dass Quellen geschützt werden können.

Ich bin mal gespannt, ob man das irgendwie weiter verfolgen kann. Es ist nicht das erste Mal, dass Tesla die Medien verklagt, doch das liegt eigentlich schon Jahre zurück. Tesla ist gerade erst in China gestartet und liefert seit 2021 das Model Y aus – da passt es nicht ins Bild, wenn negative Meldungen die Runde machen.

