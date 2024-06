Tesla: Vorerst kein Cybertruck für Deutschland

Der Tesla Cybertruck polarisiert weiterhin in den USA und kommt gut an, er ist aber auch speziell für diesen Markt entwickelt worden. Bei uns in Europa sind Pick-ups nicht populär, daher kommt kein Tesla Cybertruck nach Deutschland. Noch nicht.

Tesla Cybertruck für 2024 ausgeschlossen

Elon Musk hat diese Woche bestätigt, dass ein Cybertruck für den internationalen Markt (also China und Europa in diesem Fall) angepasst werden müsste. Tesla hat das für 2024 definitiv nicht geplant, langfristig wollte er es aber nicht ausschließen.

Ich könnte mir gut vorstellen, dass Tesla den Cybertruck irgendwann auch global anbieten wird, immerhin findet im Sommer die „Cybertruck Odyssey“ statt, bei der man mit dem Elektroauto in Europa unterwegs ist und es den Kunden präsentiert.

Reines Marketing für Tesla? Vorerst, aber Tesla würde den Cybertruck sicher nicht durch komplett Europa karren, wenn man nicht über einen Marktstart nachdenkt. Vielleicht holt man sich auf der Tour erstes Feedback, bevor es dann 2025 losgeht.

