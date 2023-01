Wie viele Elektroautos hat Tesla 2022 ausgeliefert?

Tesla wird die Geschäftszahlen wie immer in ein paar Tagen nennen, aber zum Start in ein neues Quartal gibt es die Auslieferungszahlen. Und somit haben wir auch ein Ergebnis für 2022, das bisher mit Abstand beste Jahr in der Geschichte von Tesla.

Tesla 2022: Über 1,3 Millionen Elektroautos

Im vierten Quartal wurden 405.278 Elektroautos von Tesla ausgeliefert, das Model 3 und Model Y dominieren natürlich mit 388.131 Einheiten. Insgesamt kommt Tesla somit auf 1.313.851 Elektroautos im letzten Jahr und das Model 3 und Model Y sind mit 1.247.146 Einheiten für den Bärenanteil (vor allem das Model Y) verantwortlich.

Das entspricht einem Wachstum von 40 Prozent im Vergleich zu 2021, was auf den ersten Blick beachtlich klingt, aber Tesla will jedes Jahr ca. 50 Prozent wachsen. Es war aber auch kein leichtes Jahr mit Blick auf die Produktion. Und hätte Tesla mehr Autos produzieren können, dann hätte man sicher auch mehr Autos ausgeliefert.

Ich bin mal gespannt, wie sich das 2023 entwickelt und ob das starke Wachstum anhält. Momentan sieht es danach aus, denn das Model Y dominiert den Markt und wenn man sich da steigern kann, sieht es gut aus. Die Aktie hat zwar nachgelassen, aber ich würde mir – trotz Elon Musk – noch keine großen Sorgen um Tesla machen.

Was man sagen kann: Tesla hat sich etabliert, was viele sicher nicht gedacht haben. Und 1,3 Millionen Elektroautos sind eine Ansage, damit ist man klarer Marktführer in dieser Kategorie. Doch die Konkurrenz schnell holt auf, es bleibt also spannend.

