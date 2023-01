Tesla kündigt neue Elektro-Plattform für 2023 an

Tesla arbeitet an der nächsten Generation der Elektroautos, was bedeutet, dass man ein günstigeres Einstiegsmodell unter dem Model 3 anbieten möchte. Das wurde schon 2018 von Elon Musk angekündigt, doch danach wurde es sehr ruhig.

In diesem Jahr werden wir allerdings endlich ein paar Details bekommen, denn am 1. März findet der Tesla Investor Day 2023 statt und dort wird man ganz offiziell über die neue Elektro-Plattform sprechen. Es ist die 3. Generation einer Plattform.

Die erste Generation war für das Model S und Model X, danach kam die zweite Generation für das Model 3 und Model Y und die dritte Generation dürfte noch günstigere und kompaktere Elektroautos bedeuten. Darauf bin ich sehr gespannt.

Tesla will über die Zukunft sprechen

In den letzten Monaten hat Tesla wenig angekündigt, aber man hatte auch genug zu tun. Und es fehlen ja noch ein paar Ankündigungen, die bis heute nicht in der Produktion sind (Roadster oder Cybertruck). Doch 2023 passiert wieder mehr.

Im Rahmen des Events möchte Tesla auch über „langfristige Expansionspläne“ sprechen. Elon Musk arbeitet seit fast einem Jahr am „Master Plan 3“, diesen wird man also vermutlich vor Ort präsentieren. Das wird sicher ein spannendes Event.

Ein neues Tesla Model 3 steht auch noch in diesem Jahr an und es wird mal wieder Zeit, dass Tesla in die Offensive geht, denn die aktuellen Handlungen von Elon Musk haben dem Aktienkurs geschadet. Das Event findet übrigens in Texas statt.

Ich bin gespannt, was Tesla so für die kommenden Jahre geplant hat, denn es wird langsam Zeit für den nächsten Schritt. Die Konkurrenz holt sehr schnell auf und man ist zwar Marktführer bei Elektroautos, will das aber sicher auch noch bleiben.

