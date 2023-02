Teufel zeigt smarten Speaker mit Google Assistant

Teufel hat seit einer ganzen Weile keine Speaker mehr gezeigt, die mit einem smarten Assistenten ausgestattet sind. Und es sieht so aus, als ob es das schon wieder mit Amazon Alexa war, denn jetzt ist der Google Assistant an der Reihe.

Der neue Teufel Motive Voice setzt auf den Google Assistant und kann ab heute für 299,99 Euro in zwei Farben im Online Shop von Teufel bestellt werden. Und falls der Name bekannt vorkommt, dann ist das so, denn es gab schon 2020 einen Motive.

300 Euro sind eine Ansage für einen Speaker in dieser Größe, auch wenn das Paket durchaus interessant klingt. Bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit, Dynamore-Sound, die Anbindung an die Home-App von Google, Bluetooth, WLAN, da ist alles dabei. Am Ende entscheidet aber der Sound und da gibt es bisher eben noch keine Eindrücke.

Teufel Motive Voice im Überblick

vielseitig einsetzbarer, kompakter WLAN-Bluetooth-Speaker mit Google Assistant sowie Chromecast built-in™ für starken Klang ohne Steckdosenzwang

starkes Stereopanorama: zwei Vollbereichstreiber und zwei passive Bassmembranen bieten überzeugenden Sound unterstützt durch die Teufel Dynamore® Technologie

integrierter Akku für Spielzeiten von bis zu 15 Stunden

einfachste Einrichtung über die Google Home App (iOS/Android™), cleveres Bedienpanel mit LED-Anzeige von WLAN-Signalstärke und Akku-Ladestand

mit Chromecast built-in wird das Handy zur Fernsteuerung. Einfach auf den Cast-Button in einer kompatiblen App tippen und Audioinhalte direkt auf den MOTIV® GO VOICE streamen

mit Bluetooth® AAC: für mobiles Musikstreaming auch ohne WLAN aus allen Apps in CD-naher Qualität

mit Google Assistant einfach Musik per Stimme steuern

zwei eingebaute Mikrofone für gute räumliche Erkennung

Schieberegler stellt auf Wunsch die Mikrofone aus

stylischer Aluminium-Rahmen für sicheren Stand, Betrieb über Netzteil oder über hochkapazitiven Lithium-Ionen-Akku, 3,5-mm-Eingang für Zuspieler

Sonos Era 100 und Era 300: Das sind die zwei ganz neuen Speaker Sonos hat neue Speaker für 2023 geplant und in diesem Jahr steht ein großer Schritt mit einer komplett neuen Reihe namens „Era“ (Ära?) an. Zwei Modelle sind angeblich für den Anfang in diesem Jahr geplant, der Era 100 und der…20. Februar 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->