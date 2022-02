The Ascent: Cyberpunk-Spiel erscheint im März für die PlayStation

The Ascent ist ein Shooter von 2021 mit RPG-Elementen, in dem ihr euch aus der Vogelperspektive durch eine Cyberpunk-Welt kämpfen müsst. Microsoft hat sich das Spiel zum Launch als exklusiven Xbox-Titel geschnappt und in den Game Pass gepackt. Am 24. März steht jetzt die Version für die PlayStation 4 und 5 an.

Ich habe The Ascent zum Release auf der Xbox gespielt und auch ein paar Stunden darin verbracht, es aber dann nie beendet. Die Welt sieht sehr gut aus, da hat das kleine Indie Studio gute Arbeit geleistet, aber irgendwann wurde es langweilig.

Optisch gibt es immer mal wieder Abwechslung, aber der Schwierigkeitsgrad wird meistens nur über „und noch mehr Gegner für Dauerfeuer“ gesteigert. Und die Story ist auch eher nebensächlich. Ein solides Spiel, wenn man sich gerne durch eine dystopische Welt ballert, dann kann das ein paar Stunden unterhaltsam sein.

The Ascent kostet 30 Euro und ist bereits im PlayStation Store gelistet.

