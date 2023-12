The Game Awards 2023: So verfolgt ihr das Event live

Es gibt viele Veranstaltungen, die Ende des Jahres ihre Spiele des Jahres wählen, doch „The Game Awards“ hat sich mit der Zeit zur größten Veranstaltung der Branche entwickelt. Und auch in diesem Jahr gibt es wieder eine große Keynote.

Diese finde ich persönlich nicht so spannend, denn Spiele sind subjektiv und ich finde es zwar interessant, welche Spiele andere gut finden, aber hier wird gerne der Eindruck erweckt, als ob es objektiv beste Spiele gibt, was ich aber nicht so sehe.

Viele Spiele-Ankündigungen erwartet

Doch das ist ein anderes Thema, mich interessiert bei The Game Awards 2023 auch nicht, wer das Rennen macht, sondern was angekündigt wird. In der Regel gibt es einige Spiele-Ankündigungen für das kommende Jahr und auch gerne neue Trailer.

Darüber hinaus hat Microsoft angedeutet, dass man viel für die Xbox geplant hat und das dürfte spannend werden. Da es aber eine Abendveranstaltung in den USA ist, geht es in Deutschland genau genommen erst morgen um 1:15 Uhr los. So wichtig ist mir das auch nicht, wir berichten dann am Morgen über die Highlights.

