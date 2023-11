Xbox: Microsoft plant „wichtige Ankündigungen“ im Dezember

Am 7. Dezember finden die The Game Awards statt und obwohl ich nicht so viel von der Veranstaltung halte, weil sie den Eindruck vermittelt, dass es ein objektiv bestes Spiel gibt, so werde ich das dennoch verfolgen, da es ein sehr wichtiges Event ist.

Die Veranstalter haben meistens mehrere Weltpremieren und Ankündigungen vor Ort und neue Spiele für das Jahr darauf glänzen gerne mit frischen Trailern. Doch es kommt hin und wieder vor, dass es dort auch eine sehr große Ankündigung gibt.

Eine der größten Ankündigungen war die Xbox Series X, die zwar auf der E3 2019 vorgestellt wurde, doch Name und Design wurden auf diesem Event genannt. Hat Microsoft für die diesjährige Veranstaltung wieder eine Ankündigung geplant?

Große Xbox-Ankündigungen bestätigt

Damals verschickte man selbst eine Einladung für das Event via Mail und das hat man auch in diesem Jahr getan. Microsoft verspricht nicht nur „wichtige Xbox-News“, es wird auch allgemein „wichtige Ankündigungen“ auf dem Event geben.

Sehen wir neue Hardware? Schwer zu sagen, da eine neue Xbox für 2024 im Raum steht und Sony gerade mit der neuen PlayStation 5 durchstartet. Doch Microsoft kämpft mit einer sinkenden Xbox-Nachfrage, da würde es mich doch wundern, wenn man jetzt eine neue Xbox zeigt, immerhin soll die Leistung identisch bleiben.

Ich könnte mir eher vorstellen, dass Microsoft die sinkende Nachfrage mit der ein oder anderen Spiel-Ankündigung für 2024 bekämpft und vielleicht auch den ein oder anderen AAA-Blockbuster zeigt, damit sich die Fans auf nächstes Jahr freuen.

Womöglich gibt es auch eine Ankündigung rund um den Xbox Game Pass oder Activision Blizzard, wir wissen es noch nicht. Da Microsoft aber via Mail eine eigene Einladung verschickt hat, wird es definitiv ein sehr spannendes Xbox-Event geben.

