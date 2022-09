The Last of Us: HBO zeigt uns, wie die Serie aussieht

Ich bin ein extrem großer Fan von The Last of Us, die beiden Parts gehören für mich zu den besten Story-Spielen aller Zeiten. Der zweite Teil wird zwar gerne von ein paar Fans kritisiert, ich spielen ihn aber gerade erneut und teile die Meinung nicht.

Wie dem auch sei, Sony möchte mehr Marken der PlayStation Studios als Film oder Serie umsetzen und The Last. of Us gehört dazu. Die Serie wird ab 2023 bei HBO zu sehen sein, in Deutschland hat Sky die Rechte (deutsche Version weiter unten).

Sieht gut aus, ich bin bei sowas ja immer kritisch, da man die Erwartungen eben nicht ganz ablegen kann, wenn man die Spiele kennt. Schaut euch den Teaser an und bildet euch eure eigene Meinung, ein konkretes Datum haben wir aber nicht.

Deutsche Version des Teasers

