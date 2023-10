The Last of Us: Multiplayer-Spiel hat vielleicht keine Zukunft

Es war ein ruhiger The Last of Us-Day und die Entwickler haben direkt betont, dass man keine Neuigkeiten für die Fans parat seit. Seit The Last of Us Part 2 ist es doch sehr ruhig und wir bekamen in der Zwischenzeit nur ein Remake von Part 1 (PS5).

Was ist bei Naughty Dog los? Nun, ein Bericht von Kotaku behauptet, dass auch das große und erfolgreiche PlayStation Studio zu kämpfen hat und 25 Personen entlassen wurden. Zwar nur aus der QA-Sparte (Quality Assurance), aber immerhin.

The Last of Us: Multiplayer-Spiel liegt auf Eis

Doch das ist nicht die große Meldung, denn man behauptet auch, dass das erste Multiplayer-Spiel rund um The Last of Us auf Eis liegt. Es wurde wohl noch nicht komplett eingestellt, die Zukunft ist zu diesem Zeitpunkt allerdings eher ungewiss.

Das erklärt vermutlich auch, warum da gerade nicht viel kommt, denn daran dürfte ein sehr großes Team von Naughty Dog gearbeitet haben, immerhin wollte man es eigentlich noch 2023 zeigen. Von offizieller Seite gab es bisher kein Statement.

Es ist nicht der beste Start in diese Konsolengeneration von Naughty Dog, selbst drei Jahre nach dem Launch der PlayStation 5 hat man noch kein neues Spiel für die Konsole gezeigt, nur ein Remake. Mal schauen, ob sich das ab 2024 ändert.

