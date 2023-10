Die PlayStation 5 soll die erfolgreichste Konsole von Sony werden

Sony hatte in den letzten Jahren ein gutes Händchen bei Konsolen und auch die PlayStation 4 war sehr erfolgreich. Die PlayStation 5 könnte diesen Erfolg aber nicht nur übertreffen, sie ist „auf dem Weg, die erfolgreichste Konsole von Sony zu werden“.

Das hat Kenichiro Yoshida, Chef von Sony, jetzt in einem Statement zum Abschied von Jim Ryan verlauten lassen. Ich gehe mittlerweile auch davon aus, dass die PS5 die PS4 mit knapp 117 Millionen Einheiten ablösen wird, aber „erfolgreichste Konsole“?

PlayStation 2 bis heute die Nummer 1

Die kommt bis heute von Sony selbst, denn die PlayStation 2 knackte damals die 155 Millionen Einheiten. Eine Zahl, die selbst der DS von Nintendo nicht schaffte und auch die Nintendo Switch wird das vermutlich nicht mehr erreichen. Sony hat also wirklich verdammt große Pläne für die aktuelle Konsole, das ist eine Ansage.

In den kommenden Wochen werden wir eine neue Version der PlayStation 5 sehen, die sich laut Tom Henderson übrigens etwas verzögert. Und kommendes Jahr steht dann wohl die PlayStation 5 Pro an. Doch am Ende verkauft man Konsolen nur mit (exklusiven) Spielen, da kennen wir die Roadmap für die Zukunft bisher noch nicht.

