The Last of Us Part 1: Sony zeigt PS5-Features im Video

Sony hat zum Start ins kommende Wochenende ein neues Video veröffentlicht, in dem Naughty Dog zu Wort kommen. Dort plaudern die Entwickler über das Remake von The Last of Us, welches im September kommt und Juni angekündigt wurde.

The Last of Us wurde komplett neu entwickelt, es ist also ganz klar ein Remake und kein Remaster. Außerdem wurde es speziell für die PlayStation 5 angepasst, man bekommt also nicht nur eine bessere Grafik, sondern auch DualSense-Funktionen.

Sony steht derzeit in der Kritik

Im Video sieht man einiges an Gameplay und oft einen direkten Vergleich mit der alten Version des Spiels. Sony bekommt derzeit viel Kritik, weil sie für das alte Spiel wieder den Vollpreis wollen, aber ich sage ja immer: Dann kauft es euch halt nicht.

The Last of Us Part 2 ist einer meiner Lieblingsspiele, ich habe Part 1 aber damals ausgelassen, weil ich keine Lust auf die alte Grafik hatte. Das hole ich jetzt nach und ich freue mich, vor allem, da der DualSense-Controller eingebunden wird.

Und mal ehrlich: Sowas macht viel Arbeit, das ist eine bessere Strategie, als sie Nintendo verfolgt. Die nehmen einfach nur alte Wii U-Spiele, machen quasi nichts damit, hängen ein Deluxe ans Ende und verkaufen das als Switch-Neuheit.

