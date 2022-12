The Last of Us Part 3: Naughty Dog plant wohl Spiel für die PlayStation 5

Naughty Dog hat das neue Uncharted angeblich an ein anderes PlayStation Studio abgegeben, aber The Last of Us bleibt ein internes Projekt. Und neben dem ersten TLOU-Multiplayer-Spiel werden wir angeblich auch The Last of Us Part 3 sehen.

Details haben wir noch keine, aber dieser Schritt kommt jetzt auch nicht wirklich überraschend. In diesem Jahr gab es ein Remake von Part 1, nächstes Jahr startet die Show bei HBO und die Reihe gehört zu den erfolgreichsten PlayStation-Marken.

Die Entwickler von Naughty Dog haben auch immer mal wieder angedeutet, dass The Last of Us Part 3 möglich wäre und das nie dementiert. Da Part 1 und Part 2 zu meinen Lieblingsspielen gehören, würde ich TLOU Part 3 natürlich sehr begrüßen.

Laut Quelle wird es „ein paar Jahre“ dauern, was mich aber auch nicht wundert. Ich persönlich würde 2025 damit rechnen, das wäre doch ein guter Launch-Titel für die PlayStation 5 Pro. 2023 bekommen wir die HBO-Show, 2024 den Multiplayer-Titel und 2025 Part 3. Das ist natürlich nur Spekulation von meiner Seite und nicht bestätigt.

Die neue PlayStation 5 landet bei ersten Testern Sony hat 2023 große Pläne für die PlayStation 5 und es wird wohl sehr viel neue Hardware geben. Dazu gehören direkt zum Start ins neue Jahr ein neuer Controller und etwas später ein neues VR-Headset. Doch auch die PS5 wird…13. Dezember 2022 JETZT LESEN →

-->