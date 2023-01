The Last of Us: Serie ab sofort in Deutschland streamen

Mit The Last of Us ist die neue HBO-Serie in der Nacht von Sonntag auf Montag in den USA online gegangen und die erste Stimmen sind bisher gut. Die Medien waren begeistert und bei IMDb gibt es 9,5 Punkte (das wird sich aber noch einpendeln).

Als großer Fan der beiden PlayStation-Spiele und allgemein Fan von Naughty Dog als Entwicklerstudio, steht die Serie bei mir auf der Liste. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich sie wöchentlich schaue oder noch warte, bis alle Folgen online sind.

Wer sich für das wöchentliche Format entscheidet, der kann The Last of Us ab sofort exklusiv bei WOW streamen, dort gibt es ja weiterhin den exklusiven Deal mit HBO. Das Abo kostet derzeit 7,99 Euro pro Monat für 6 Monate und es gibt auch noch eine PlayStation 5 mit dem Spiel (The Last of Us Part 1 für PS5) zu gewinnen.

The Last of Us streamen →

